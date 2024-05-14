الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة والمنوعات

البعد عن التوتر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالقولون العصبي؟

الإصابة بالقولون
الإصابة بالقولون العصبي

يعاني الكثيرون من الإصابة بالقولون العصبي، الذي قد يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة الأعمال أو الاستمتاع باليوم، وخاصة خلال فصل الصيف، مع زيادة تناول أطعمة التيك أواي بشكل كبير، وهناك عدة طرق وقائية يمكن اتباعها لتفادي التهابات القولون، بالإضافة إلى العلاجات الدوائية التي يصفها الأطباء بشكل معتاد، لتهدئة القولون والمعدة العصبية.

 

وعادة ما تظهر أعراض القولون العصبي، عند التوتر أو تناول الأطعمة المهيجة للقولون، ويرصد الدستور في التقرير التالي، سبل الوقاية من الإصابة بالقولون العصبي.

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الوقاية من القولون العصبي

 

يعتبر النظام الغذائي هو البوابة الرئيسية للوقاية من الإصابة بالقولون العصبي، وذلك عن طريق الإكثار من تناول الألياف والتي يمتد مفعولها لأسابيع طويلة، ومنها الخضروات والفواكه والحبوب التي تساعد على تسهيل عملية الهضم، وبالتالي تجنب تهيج القولون، وكذلك التقليل من الأطعمة التي تزيد من معدلات الغازات، مثل البطاطس المصنعة والمياه الغازية ومنتجات الألبان والأطعمة عالية البروتين، والمحاشي بأنواعها والبقوليات وبعض أنواع الخضروات مثل البروكلي.

 

ويمكن الحفاظ على صحة المعدة بتنظيم مواعيد تناول الأطعمة في أوقات محددة، مما يساعد على تنظيم الأمعاء، لتلافي اضطراب حركة القولون، وتُعد المشروبات الغازية من المشروبات التي يجب تجنبها؛ لاحتوائها على السكريات بشكل كبير ولأنها قد تزيد من شدة الإسهال المصاحب للقولون العصبي وتسبب الجفاف.

وكذلك يجب تجنب الأدوية التي تؤثر سلبًا على القولون وحركة الأمعاء من خلال زيادة الانقباضات والتسبب بالإسهال أو الإمساك، ومن هذه الأدوية بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والأدوية التي تحتوي على السوربيتول مثل بعض أدوية السعال.

 

ويعتبر البعد عن التوتر سببًا رئيسيًا لتفادي الإصابة بمرض القولون العصبي، ويمكن البعد عن ذلك بالاستماع إلى الموسيقى، واللجوء إلى وسائل العلاج السلوكي الإدراكي والعلاج النفسي والعلاج بالاسترخاء. 

القولون العصبي ممارسة الأعمال الصيف النظام الغذائي تناول الألياف البقوليات الخضروات

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