يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في الوقاية من الأمراض، ويرتبط استهلاك اللحوم بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ويساهم نمط الحياة وعوامل الخطر مثل الشيخوخة في تطور مرض سرطان القولون والمستقيم الذي يؤثر على القولون والمستقيم.

ويؤثر السرطان على القولون والمستقيم، وهما جزءان لا يتجزأ من الجهاز الهضمي مسؤولان عن وظائف مهمة مثل امتصاص العناصر الغذائية، وتكوين البراز، وإزالة الفضلات من الجسم.

أسباب سرطان القولون والمستقيم

في حين أن الأسباب الدقيقة لا تزال معقدة، فإن العديد من عوامل الخطر تساهم في تطوير اتفاقية حقوق الطفل. بعض عوامل الخطر التي تكون خارجة عن سيطرة الفرد تشمل الشيخوخة، ومرض التهاب الأمعاء (IBD)، والتاريخ الشخصي أو العائلي لسرطان القولون والمستقيم أو سلائل القولون والمستقيم وبعض المتلازمات الوراثية.

وفقا للدكتور محمد زهران إس، استشاري أول في طب الأورام، مركز أبولو للسرطان، تشيناي، "عوامل نمط الحياة مثل عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام، وزيادة الوزن، واستهلاك الكحول / التبغ، واتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات، وانخفاض مستوى السكر في الدم".

الألياف والنظام الغذائي الغني بالدهون يزيد أيضًا من خطر الإصابة بـ CRC. والجدير بالذكر أن اتباع نظام غذائي طويل الأمد غني باللحوم الحمراء (مثل لحم البقر أو لحم الخنزير أو لحم الضأن أو الكبد) واللحوم المصنعة (مثل النقانق وبعض لحوم الغداء) يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. إن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية جدًا (القلي أو الشوي أو الشوي) ينتج عنه مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. تشمل الاستراتيجيات الفعالة للوقاية من CRC اتباع أسلوب حياة صحي، وتناول نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن صحي للجسم، وعدم التدخين، وتناول كميات قليلة من الكحول أو عدم تناولها على الإطلاق.

ما يؤدي إلى ظهور سرطان القولون والمستقيم

يمكن أن يسبب التهاب القولون المطول استبدالًا مستمرًا للخلايا في جدار الأمعاء، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تكوين الورم عن طريق نمو الخلايا السريع وغير المنضبط. ورم القولون عبارة عن كتلة صغيرة من الخلايا تتشكل على البطانة الداخلية للقولون، معظم سلائل القولون غير ضارة، ولكن مع مرور الوقت، يمكن لبعض سلائل القولون أن تتطور إلى سرطان القولون، إذا تركت دون علاج.

أعراض سرطان القولون والمستقيم

يعد التعرف على الأعراض المبكرة لـ CRC أمرًا بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب. تشمل الأعراض تغيرات في عادات الأمعاء مثل الإمساك، والإسهال، والشعور بعدم إفراغ الأمعاء بشكل كامل، ووجود دم في البراز، وضيق البراز، والتشنج أو آلام البطن، وفقر الدم، والضعف، والتعب أو فقدان الوزن غير المقصود، في حين أن هذه الأعراض لا تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بـ CRC، فقد تحتاج إلى التحقيق في هذه الأعراض، يمكن إدارة سرطان القولون والمستقيم عن طريق الجراحة والعلاج الإشعاعي و/أو الأدوية المختلفة المضادة للسرطان.