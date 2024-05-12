ماذا يحدث فى جسمك عند الاستمرار فى تناول بذور الكتان؟

تعتبر بذور الكتان من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة للجسم، إذ تحتوي هذه البذور على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية مثل الألياف، والأحماض الدهنية الأوميجا-3، والبروتينات، والفيتامينات، والمعادن، ومن خلال تناول بذور الكتان بانتظام، يمكن للجسم الاستفادة من العديد من الفوائد الصحية.

فكما جاء فى موقع "بولد سكاى"، فتعزز بذور الكتان صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، نظرًا لاحتوائها على الأحماض الدهنية الأوميجا-3 التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

كما تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتقليل مخاطر الإصابة بالإمساك والتهاب القولون، وتعزيز شعور الشبع والتحكم في الوزن.

ووفقا لما جاء فى الموقع تحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة المبكرة، وتحتوي بذور الكتان على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين E والزنك والمغنيسيوم، والتي تساهم في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي وتقويته، مما يساعد الجسم على مكافحة الأمراض والالتهابات.

وبحسب ما ذكر في الموقع فتحتوي بذور الكتان على الأحماض الدهنية الأوميجا-3 والأوميجا-6 التي تعتبر ضرورية لصحة الجهاز العصبي، حيث تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

كما تحتوي زيت بذور الكتان على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجلد والشعر من الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية مثل الشمس والتلوث، وتعزز الرطوبة والمرونة في البشرة وتحافظ على صحة فروة الرأس، فتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول بذور الكتان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وزيادة الحساسية للأنسولين، مما يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فتحتوي بذور الكتان على كمية كبيرة من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعمل معًا على تعزيز صحة العظام والأسنان والحفاظ على كثافتها.