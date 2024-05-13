محمود مسلم يكشف عن مستجدات الخلاف بين القاهرة وتل أبيب (فيديو)

صرح الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية والتجاهل الإسرائيلي لمقترحات الهدنة المصرية المدعومة من حماس، تشكل نقطة خلاف حادة بين القاهرة وتل أبيب.

أوضح مسلم، في حديثه لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة المصرية حذرت الوسطاء الدوليين من إمكانية إنهاء اتفاقية كامب ديفيد كرد فعل محتمل، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تقبل بزعزعة استقرار المنطقة، وأضاف: "إن رفح، بوابة مصر الحدودية، قد تشهد تداعيات غير محمودة في حال تعرضها للهجوم".

وأكد، أن جميع الخيارات مطروحة للنظر إذا ما تعرض الأمن القومي المصري أو السيادة لأي تهديد، مشددًا على أن أي تحرك عسكري في رفح سيقابله رد مصري حاسم.