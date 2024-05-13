الإثنين 13 مايو 2024
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محمود مسلم: الرد المصرى سيكون أكثر حزمًا حال استمرار التصعيد الإسرائيلى

محمود مسلم
محمود مسلم

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عن موقف مصر الثابت في التعامل مع الضغوط الدولية، مشيرًا إلى التضامن المصري مع جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وشدد على أن القاهرة تنشط دبلوماسيًا لتوضيح مدى خطورة الوضع في المنطقة، محذرًا من أنها قد تكون "على فوهة بركان".

ولفت مسلم خلال مداخلة لقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الاتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة لإيضاح الأمور، مؤكدًا أن الأوضاع قد تصل إلى حد إلغاء اتفاقية كامب ديفيد إذا استمرت الأمور على ما هي عليه.

وأوضح "مسلم" أن مصر سترد بحزم أكبر إذا ما استمرت إسرائيل في تصعيدها، مشيرًا إلى الوضع الإنساني الصعب في فلسطين، وانتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلًا إنه لا يهمه سوى الحفاظ على مقعده حتى لو كان ذلك يعني استشهاد الآلاف.

محمود مسلم مجلس الشيوخ مصر حكمة العدل الدولية إسرائيل فلسطين رئيس الوزراء الاسرائيلي سكاي نيوز عربية

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