فتح المتاحف الأثرية للمصريين بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. الأعلى للآثار يوضح

أوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل فتح المتاحف الأثرية للمصريين بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، قائلًا: "سيتم فتح 32 متحفا بالمجان يوم السبت مجانا لكل الجمهور على مستوى مصر، وهي متاحف الآثار، وهي متواجدة في كل متاحف مصر باستثناء خمس محافظات".

وأضاف مؤمن عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور: "نريد الأسرة المصرية بكل مكوناتها أن تكون متواجدة لزيارة المتاحف، وسنكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الجمهور من الفئات المختلفة من أنحاء الجمهورية لرؤية هذه المتاحف بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والموافق 18 مايو من كل عام".

وأوضح، أن الرسالة هذا العام من اليوم العالمي للمتاحف، هو المتاحف كمكان تعليمي ومكان للبحث العلمي، وهي رسالة نرسلها للجمهور المصري، بأن المتاحف رسالة للتعلم، كتعلم التاريخ وتعلم التراث والأنشطة.