الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأول منذ 7 أكتوبر.. كواليس استهداف الاحتلال لموظفين أممين بمركبة في رفح

عمال الاغاثة
عمال الاغاثة

لقي عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة مصرعه وأصيب آخر، إثر هجوم لقوات الاحتلال استهدف سيارة تابعة للوكالة في رفح.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن موظفي الأمم المتحدة "تم استهدافهم أثناء سفرهم في مركبة تابعة للأمم المتحدة تحمل بوضوح علم الأمم المتحدة وشاراتها". 

وقال “حق” إن الوفاة هي الأولى لموظف إغاثة أجنبي تابع للأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر.

اتهامات لاسرائيل بمقتل موظفي الامم المتحدة 

 

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إعلام إسرائيلى: مقتل أحد موظفى الأمم المتحدة قرب المستشفى الأوروبى فى غزة

وأصدر المكتب الإعلامي في غزة بيانا، اتهم فيه إسرائيل بقتل موظفي الأمم المتحدة، وسألت “سي ان ان” الجيش الإسرائيلي عن الواقعة إلا أنها لم تتلق أي رد.

“جوتيريش” يُدين الهجوم

أصدر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بيانا أدان فيه الهجوم على موظفي الأمم المتحدة ودعا إلى إجراء تحقيق كامل.

كما "شعر الأمين العام بحزن عميق عندما علم بوفاة أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظف آخر في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة عندما قصفت مركبتهم التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههم إلى المستشفى الأوروبي في رفح هذا الصباح.

ومع استمرار الصراع في غزة في إحداث خسائر فادحة - ليس فقط بين المدنيين ولكن أيضًا بين العاملين في المجال الإنساني - يكرر الأمين العام نداءه العاجل لوقف إطلاق النار الإنساني الفوري وإطلاق سراح جميع الرهائن.

عمال الغاثة الهجوم رفح الامم المتحدة إسرائيل

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