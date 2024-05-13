منسق مؤتمر "القبائل العربية": كامل الدعم لأهالى غزة فى حربهم ضد الاحتلال

وجه عاطف مخاليف، منسق مؤتمر القبائل العربية، التحية إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الذين حرصوا على المشاركة في المؤتمر التعريفي لاتحاد القبائل العربية الذي عقد بمحافظة الجيزة.

وأكد عضو مجلس النواب السابق أن جميع أعضاء القبائل العربية على قلب رجل واحد، ويقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويؤيدون كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصرى.

وأشار "مخاليف" إلى أن اتحاد القبائل العربية برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني، والمتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكرى، يؤكدون دعمهم الكامل لأهالى غزة في حربهم ضد الكيان الصهيوني، كما أكد على دعم الاتحاد للمقاومة الفلسطينية ضد العدو المحتل الذي يسعى بكل قوة لإبادة الشعب الفلسطيني.