نائب البرهان يوجه القطاع الخاص السودانى للاستثمار فى مجال الإعلام والاستفادة من التجربة المصرية

أكد نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، مالك عقار، أهمية الصحافة والإعلام في دعم المسيرة الوطنية على كل الأصعدة، مرحبًا بالنقاش الجاد من أجل صناعة الأفكار والارتقاء بلغة الإعلام.

ووجه نائب رئيس مجلس السيادة، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لورشة قضايا الإعلام التي ينظمها مركز عنقرة للخدمات الصحفية على مدى اليوم وغدٍ تحت عنوان "نحو الدور الرائد للصحافة والإعلام في السودان"- الدعوة إلى القطاع الخاص للاستثمار في مجال الإعلام والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

وأوضح أن الحكومة منفتحة على الرأي الآخر والنقد البناء ومساعدة الإعلام الحربي.

وأشاد الفريق مالك عقار بجهود مركز عنقرة للخدمات الصحفية في تنظيم الورشة التي حظيت بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

ومن جهته، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جراهام عبدالقادر، أن بلاده تتعرض لزلزال كبير خطط له شركاء محليون ودوليون ممن يتربصون بالسودان، إلا أن القوات المسلحة والقوات النظامية والمستنفرين تصدوا له ببسالة، موضحًا أن أهل البلاد الذين نزحوا ولجأوا حتمًا سيعودون، وأن الإعلام السوداني ظل حاضرًا في كل المناسبات رغم العديد من القضايا التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية المختلفة.

وأوضح الوزير السوداني أن قوات الدعم السريع المتمردة استهدفت البنية التحتية في البلاد خاصة المؤسسات الإعلامية، مؤكدًا أن 30 مليون دولار جملة الخسائر في الهيئة القومية للإذاعة والتليفزيون وهيئة البث، وأن هناك 28 جامعة شملها الخراب إلى جانب عدد من الجامعات والكليات.

وأكد جراهام عودة الكثير من المؤسسات الإعلامية للدولة، مثمنًا جهود الإعلاميين السودانيين في الخارج في مواجهة التضليل الإعلامي، وأن إعلام الميليشيا لا يزال يثير الغبار ويعمل على تضليل الرأي العام.

وتوقع أن تكون مخرجات الورشة لبناء مستقبل واعد للإعلام في السودان والعمل على تعميق جذور الوحدة الوطنية.

من جانبه، دعا والي ولاية البحر الأحمر بالسودان، اللواء مصطفى محمد نور، الصحفيين والإعلاميين إلى تبني القضايا الوطنية والتعبير والدفاع عن المصالح العليا للسودان والترويج للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية فيه.

وأكد الكاتب الصحفي الأمير جمال عنقرة، أن القوات المسلحة وحدت الشعب السوداني تحت معركة الكرامة، مشيدًا باستجابة نائب رئيس مجلس السيادة برعاية الورشة لترجمة ما ظل يؤكده بأن قضايا السودان لا تحل إلا عبر الحوار الداخلي.