الإثنين 13 مايو 2024
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رياضة

مصر تتوج بذهبية الزوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث ببلغاريا

منتخب الخماسي الحديث
منتخب الخماسي الحديث

توج مهند شعبان وهايدي مرسي ثنائي منتخب الخماسي الحديث بذهبية منافسات الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم، المقامة حاليًا في بلغاريا خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣ مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول.

وحقق ثنائي مصر الميدالية الذهبية برصيد ١٣٥٢ نقطة بينما حقق ثنائي الصين  شين بيلانج وجو يوين بالفضية برصيد ١٣٥١ نقطة وحقق ثنائي المكسيك  كاريلو دويلو واوليفر كاثرين الميدالية البرونزية برصيد ١٣٥٠ نقطة .

وقد حقق مهند شعبان الميدالية الفضية في فردي الرجال برصيد ١٥٠٠ نقطة بينما حقق محمد الجندي الميدالية البرونزية برصيد ١٤٩٨ نقطة.

كما حققت ملك إسماعيل، لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث الميدالية البرونزية في فردي السيدات  .

وتشارك البعثة المصرية في البطولة ببعثة مكونه من ١٩ فردا تضم كل من عمرو شمس عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني كلًا من: “رؤوف حسام وعبد الرحمن عيسى مديرين فنيين، ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ، محمد الصباحي ومحمد غيث وعبد الرحمن عادل المديرين الفنيين للسلاح، خالد السنباطي مدير فني الفروسية، هشام سليمان مدير فني للجري، إبراهيم سكر مدير فني للرماية، يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي ، محمد خاطر اخصائي المكملات الغذائية.

و٧ لاعبين ولاعبات هم كل من محمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل واللاعبات هايدي عادل وسلمي أيمن وأميرة قنديل وملك خالد.

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