الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

موسم حرائق ساخن.. إجلاء الآلاف في كندا مع توقعات بتمدد حرائق الغابات

كندا
كندا

حذر خبراء ومسؤولون في مجال الإطفاء من أن حريق غابات كثيف قد يضرب بلدة في غرب كندا اليوم الاثنين، بناء على توقعات بهبوب رياح قوية تغذي الحريق الخارج عن السيطرة والذي أجبر بالفعل على إجلاء الآلاف.

وقالت خدمة حرائق الغابات في كولومبيا، إن الحريق مشتعل على بعد كيلومترين فقط شمال غرب فورت نيلسون، التي شهدت بالفعل إجلاء حوالي 3500 شخص من هناك بعد صدور أمر بالمغادرة يوم الجمعة.

سلوك الحرائق متفاقم منذ سنوات 

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بسبب حرائق الغابات.. كندا تصدر إشعار إخلاء فى مدينة فورت ماكمورى النفطية

وفي مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الأحد، قال بن بوجيان، المتخصص في سلوك الحرائق في خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية، إن سلوك الحرائق الشديد - الذي تفاقم بسبب سنوات من الجفاف وتراكم الثلوج أقل من المعتاد في الشتاء الماضي - قد ينتهي به الأمر إلى تهديد الطواقم التي كانت تكافح حرائق الغابات القريبة في بحيرة باركر.

وفي عام 2023، شهدت كندا عددًا قياسيًا من حرائق الغابات التي تسببت أيضًا في دخان خانق في أجزاء من الولايات المتحدة وأجبرت أكثر من 250 ألف كندي على إخلاء مجتمعاتهم، ولم تقع إصابات بين المدنيين، لكن أربعة من رجال الإطفاء على الأقل لقوا حتفهم أثناء مكافحة الحرائق.

وقال روب فريزر، عمدة بلدية نورثرن روكيز الإقليمية ومقرها فورت نيلسون، إن فرق الإطفاء وعمال الطوارئ يستعدون "للمواجهة الأخيرة" إذا تقدم الحريق إلى المدينة نفسها.

وشجع كليف تشابمان من خدمة حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية حوالي 100 أو 150 شخصًا بقوا في المجتمع على المغادرة.

وتقع فورت نيلسون في أقصى الشمال الشرقي من كولومبيا البريطانية، على بعد حوالي 1600 كيلومتر (995 ميلاً) من مدينة فانكوفر. يبلغ عدد سكان فورت نيلسون ومحمية فورت نيلسون الهندية حوالي 3400 نسمة.

تستمر حرائق الغابات التي تهدد فورت نيلسون في النمو، حيث يشير آخر تحديث في وقت متأخر من ليلة الأحد إلى أنها تضخمت إلى ما يقرب من 53 كيلومترًا مربعًا (20 ميلًا مربعًا).

وحث فريزر أي شخص سبق له أن تحدى الأمر بالمغادرة على الفور، محذرًا من أن الموارد المحلية مثل ضغط المياه والكهرباء قد تتضاءل أو تتوقف تمامًا للاستخدام العام حيث سيتم توجيه جزء كبير من الإمدادات لدعم رجال الإطفاء الذين يحاولون إخماد حرائق الغابات.

وقال وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة، بوين ما، مساء الأحد، إن المقاطعة ستنشئ مساحة إضافية تحتوي على 200 غرفة في سانسيت برايري، وهو مجتمع يقع على بعد 440 كيلومترًا جنوب فورت نيلسون (273 ميلاً)، لتكملة أماكن الإقامة المحدودة للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

يعد الحريق واحدًا من عدة حرائق غابات خارجة عن السيطرة في غرب كندا وتهدد المجتمعات المجاورة في مقاطعات مثل ألبرتا ومانيتوبا.

وحذر تشابمان، مدير عمليات حرائق الغابات في كولومبيا البريطانية، في مقطع فيديو محدث ليلة الأحد حول الحريق الذي يهدد فورت نيلسون، قائلاً: "ستستمر الرياح وستدفع النار نحو المجتمع".

وأضاف أن "طرق الهروب قد تكون معرضة للخطر وستكون الرؤية ضعيفة مع استمرار تزايد الحريق".

وتشتعل الحرائق أيضًا بالقرب من فورت ماكموري وغراند بريري في ألبرتا، بينما قام المسؤولون في مانيتوبا بإجلاء حوالي 500 شخص من مجتمع كرانبيري بورتيدج، على بعد حوالي 700 كيلومتر (434 ميلاً) شمال غرب وينيبيج.

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