10 مصادر نباتية لفيتامين ب 12.. احرص على تضمينها في نظامك الغذائي

فيتامين ب 12 أو الكوبالامين هو عنصر غذائي مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحمض النووي ووظيفة الدماغ والأعصاب.

ويرتبط فيتامين ب 12 بالبروتين الموجود في الأطعمة التي نتناولها، يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية، والنباتيون معرضون بشكل متزايد لخطر نقصه.

ويجب أن يستهلك النباتيون منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والأطعمة المدعمة للحصول على مستويات كافية من فيتامين ب12 تعد الأسماك والمحار والكبد واللحوم الحمراء والبيض والدواجن والحليب والجبن والزبادي من المصادر الرئيسية لفيتامين ب12.

ويؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ضيق التنفس والصداع وعسر الهضم وفقدان الشهية وخفقان القلب ومشاكل في الرؤية ومشاكل في الذاكرة والخدر والضعف والإسهال ومشاكل عصبية أخرى.

قائمة الأطعمة التي يمكن للنباتيين تناولها لتلبية احتياجاتهم من فيتامين ب 12