ضبط 29 طن أغذية فاسدة و42 محضر مخالفة خلال أسبوع بالقاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت؛ للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية، بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية قادت عدة حملات على الأسواق خلال هذا الأسبوع تمكنت خلالها من ضبط ١٤ طن مقطعات ومصنعات لحوم، ومفروم، وكبدة، وبرجر، ودواجن، وأسماك، ورنجة وفسيخ غير صالحة، بالإضاقة إلى ١٥ طن مضبوطات مخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٤٢ محضرًا، وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم، حفاظًا على صحة المواطنين.