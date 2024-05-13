حبس 2 لاتهامهما بالتشاجر وقتل شخص في السلام

قررت نيابة السلام حبس شقيقان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتشاجر مع شخص وقتله بالسلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالانتقال والفحص لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب مقتول، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقان بعد نشوب مشادة كلامية بينهم وبين المتهم لقيامه بمضايقة المارة فقاموا بمطاردته وقتلوه، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.