الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025 بجامعة الملك سلمان الدولية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان الأهلية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
وأكدت ادارة الجامعة أن التسجيل سوف يكون  على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وفي ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وفقًا لسنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
كما أكدت إدارة الجامعة ان التقديم سوف يكون إلكترونيا فقط، عن طريق الرابط الخاص بالجامعة.

والجدير بالذكر ان التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي السابق ٢٠٢٣ فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.
وتؤكد ادارة الجامعة سعيها الدائم الى توفير كافة سبل التواصل مع ابنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

txt

رئيس جامعة الملك سلمان يُشيد بحجم استثمارات الدولة فى قطاع التعليم العالى

txt

رئيس جامعة الملك سلمان: نقدم كل الخدمات الصحية والاستشارية لأبناء سيناء

وفي سياق آخر قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الدولة المصرية شهدت دعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية في مجال التعليم العالي والجامعات، من خلال زيادة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومنها جامعة الملك سلمان الدولية الجديدة، وتم هذا من خلال وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم، وكذلك خطة تنفيذية الاستيعاب عدد كل متقدمين للتعليم العالي حتى عام ٢٠٣٠ وما بعدها، ليس فقط للمتقدمين من خلال الدولة المصرية فقط، لكن أن نكون موجودين على السوق الدولية للتعليم العالي واستقبال الطلاب الوافدين من مختلف بلاد العالم مما يساعد على الاقتصاد المصري من خلال مبادرة ادرس في مصر.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية من خلال استثمارات تبلغ 10.5 مليار جنيه بخلاف التجهيزات تم إنشاء الجامعة في وقت قياسي، حيث تم افتتاحها خلال أكتوبر ٢٠٢٠ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جامعة الملك سلمان الدولية التقديم المبكر البرامج الدراسية شهادة الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

السيسى: "أتحدى أى مستثمر بالقطاع الخاص يقدر يعمل مشروع بنفس المستوى بتكلفة أقل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟