فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي 2024-2025 بجامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن فتح باب التقديم المبكر للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأكدت ادارة الجامعة أن التسجيل سوف يكون على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وفي ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وفقًا لسنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما أكدت إدارة الجامعة ان التقديم سوف يكون إلكترونيا فقط، عن طريق الرابط الخاص بالجامعة.

والجدير بالذكر ان التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي السابق ٢٠٢٣ فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.

وتؤكد ادارة الجامعة سعيها الدائم الى توفير كافة سبل التواصل مع ابنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر قال الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الدولة المصرية شهدت دعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية في مجال التعليم العالي والجامعات، من خلال زيادة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومنها جامعة الملك سلمان الدولية الجديدة، وتم هذا من خلال وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم، وكذلك خطة تنفيذية الاستيعاب عدد كل متقدمين للتعليم العالي حتى عام ٢٠٣٠ وما بعدها، ليس فقط للمتقدمين من خلال الدولة المصرية فقط، لكن أن نكون موجودين على السوق الدولية للتعليم العالي واستقبال الطلاب الوافدين من مختلف بلاد العالم مما يساعد على الاقتصاد المصري من خلال مبادرة ادرس في مصر.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية من خلال استثمارات تبلغ 10.5 مليار جنيه بخلاف التجهيزات تم إنشاء الجامعة في وقت قياسي، حيث تم افتتاحها خلال أكتوبر ٢٠٢٠ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.