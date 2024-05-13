الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة شخص فى حادث تصادم بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

أُصيب شخص صباح اليوم في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي»، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي».

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وبالمعاينة والفحص، تبيَّن وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية الزراعي»، أمام قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق بعد رفع وتجنيب السيارة والدراجة النارية، وتحرر المحضر اللازم، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الدراجة والسيارة والاستعلام عن المُصاب.

سيارة ملاكي الإسكندرية الزراعي الدراجة النارية مستشفى بنها الجامعي مدير أمن القليوبية

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