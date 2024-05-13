الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلى لعمال أسيوط بمناسبة عيد العمال

وزارة العمل
وزارة العمل

شاركت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فى احتفالية بمناسبة عيد العمال نظمها الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، وذلك بمسرح قصر الثقافة بأسيوط، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات النقابية والعمالية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية تكريم المحافظ عددا من النقابيين القدامى والمحدثين، وكذلك رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، والمتميزون من العمال، بمختلف الشركات والقطاعات، فضلًا عن تكريم أعضاء مجلس الاتحاد المحلى لعمال أسيوط تقديرًا لدورهم وتفانيهم فى العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية فى التعاون مع الجهات التنفيذية داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، ودورها فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات تأكيدًا لدورها فى حماية العمال داخل كل القطاعات فى ظل الجمهورية الجديدة.

txt

وزارة العمل: برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب لتتماشى مع احتياجات سوق العمل

مديرية العمل بأسيوط 
 

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية فى خدمة المواطنين، وتفعيل دور المديرية وأجهزتها فى رعاية وحماية العمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتعظيم إنجازاتها في مجال دعم قضايا العمال، ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا.

 وأضاف مدير المديرية أنه ألقى كلمة خلال الفعاليات أشار خلالها إلى إنجازات المديرية والخدمات المقدمة للعمال فى المنشآت وحماية حقوقهم وتحديد واجباتهم التي نص عليها القانون، مؤكدًا أن عيد العمال هو بمثابة تجديد الدعوة للحفاظ على حقوق العمال فى ظل الجمهورية الجديدة، كما ألقى المحافظ كلمة أشاد فيها بجهود مديرية العمل بأسيوط، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين بها على جهودهم في مجال تشغيل ذوي الهمم، وتنظيم ملتقيات التوظيف التي تعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وكل جهود المديرية في مجال حماية ورعاية العمالة المصرية، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة.

txt

وزارة العمل: فرص عمل للشباب بالسعودية براتب 18 ألف ريال


وحضر الاحتفالية النائب محمد دسوقى، والنائبة الدكتورة مريم القمص عضوا مجلس النواب، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، والدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، وأحمد عبدالعاطى رئيس اتحاد عمال الوادى الجديد، وبعض القيادات التنفيذية ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، وأعضاء الاتحاد المحلى لعمال أسيوط ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

مديرية العمل بمحافظة أسيوط عيد العمال الاتحاد المحلي لعمال أسيوط مسرح قصر الثقافة بأسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط القيادات النقابية الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

عاجل| خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بلينكن يتهم تل أبيب بانتهاك القانون الدولى.. أسرار التحول الأمريكى ضد إسرائيل

صديق على "فيس بوك" يقود زوجة للوقوف أمام محكمة الأسرة

مواجهة جديدة.. أسرار تغييرات بوتين المفاجئة فى الحكومة الروسية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى