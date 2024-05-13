وزارة العمل: تشارك فى احتفالية الاتحاد المحلى لعمال أسيوط بمناسبة عيد العمال

شاركت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فى احتفالية بمناسبة عيد العمال نظمها الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، وذلك بمسرح قصر الثقافة بأسيوط، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات النقابية والعمالية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية تكريم المحافظ عددا من النقابيين القدامى والمحدثين، وكذلك رؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، والمتميزون من العمال، بمختلف الشركات والقطاعات، فضلًا عن تكريم أعضاء مجلس الاتحاد المحلى لعمال أسيوط تقديرًا لدورهم وتفانيهم فى العمل، وذلك فى إطار جهود المديرية فى التعاون مع الجهات التنفيذية داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، ودورها فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات تأكيدًا لدورها فى حماية العمال داخل كل القطاعات فى ظل الجمهورية الجديدة.

مديرية العمل بأسيوط



وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريره للوزارة، أن تلك الجهود تأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية فى خدمة المواطنين، وتفعيل دور المديرية وأجهزتها فى رعاية وحماية العمال وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال، وتعظيم إنجازاتها في مجال دعم قضايا العمال، ورعايتهم صحيًا واجتماعيًا.

وأضاف مدير المديرية أنه ألقى كلمة خلال الفعاليات أشار خلالها إلى إنجازات المديرية والخدمات المقدمة للعمال فى المنشآت وحماية حقوقهم وتحديد واجباتهم التي نص عليها القانون، مؤكدًا أن عيد العمال هو بمثابة تجديد الدعوة للحفاظ على حقوق العمال فى ظل الجمهورية الجديدة، كما ألقى المحافظ كلمة أشاد فيها بجهود مديرية العمل بأسيوط، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين بها على جهودهم في مجال تشغيل ذوي الهمم، وتنظيم ملتقيات التوظيف التي تعمل على توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وكل جهود المديرية في مجال حماية ورعاية العمالة المصرية، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة.



وحضر الاحتفالية النائب محمد دسوقى، والنائبة الدكتورة مريم القمص عضوا مجلس النواب، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، والدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، وأحمد عبدالعاطى رئيس اتحاد عمال الوادى الجديد، وبعض القيادات التنفيذية ورؤساء اللجان النقابية بالمحافظة، وأعضاء الاتحاد المحلى لعمال أسيوط ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.