وزارة العمل: فرص عمل للشباب بالسعودية براتب 18 ألف ريال

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية، في التخصصين التاليين: "طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان"، حيث يشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل، وألا يزيد السن عن 47 سنة، وكذلك قبول العمل مع الجنسين.

راتب 18 ألف ريال

وقالت الوزراة، إن الراتب يبدأ من 18000 ريال، بحسب الخبرة، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وكذلك توفير السكن، ووسائل الانتقال، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر،مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام، موضحة أن مدة العقد ستكون عامين.

وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين.

وقالت، إن الوزارة تقوم خلال هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج،لتوفير كافة الفرص للطلبيات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج.

وأضافت أن التقديم على فرص عمل السعودية لمدة 10 أيام،خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو 2024 الجاري، وتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة.

يشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي، “سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية، صورة من جواز سفر ساري، صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة”.

تحرص وزارة العمل، على تمكين المرأة اقتصاديا، حيث استهدفت 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024.

وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوزارة لديها خطة تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، وتحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، ودمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.