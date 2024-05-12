الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة العمل: فرص عمل للشباب بالسعودية براتب 18 ألف ريال

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن توفير فرص عمل للمصريين، بالمملكة العربية السعودية، في التخصصين التاليين: "طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وطبيبة تقويم أسنان"، حيث يشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل، وألا يزيد السن عن 47 سنة، وكذلك قبول العمل مع الجنسين.

راتب 18 ألف ريال

وقالت الوزراة، إن الراتب يبدأ من 18000 ريال، بحسب الخبرة، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وكذلك توفير السكن، ووسائل الانتقال، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر،مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام، موضحة أن مدة العقد ستكون عامين.

txt

وزارة العمل: برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب لتتماشى مع احتياجات سوق العمل

وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين.

وقالت، إن الوزارة تقوم خلال هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر الى الخارج،لتوفير كافة الفرص  للطلبيات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج.

txt

وزارة العمل تعلن بدء المرحلة الخامسة لتدريب شباب الإسكندرية على " صناعة المالتى ميديا "

وأضافت أن التقديم  على فرص عمل السعودية لمدة 10 أيام،خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو 2024 الجاري، وتسليم كافة الأوراق المطلوبة إلى  الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة.

يشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي، “سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية، صورة من جواز سفر  ساري، صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة”.

تحرص وزارة العمل، على تمكين المرأة اقتصاديا، حيث استهدفت 305 امرأة، لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024.

وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوزارة لديها خطة تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، وتحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، ودمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وزارة العمل فرص عمل المملكة العربية السعودية طبيبة أمراض جلدية طبيبة تقويم أسنان وزير العمل حسن شحاتة

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

مصدر رفيع: الرئيس السيسى وجّه بتكثيف الإجراءات للحيلولة دون المزيد من التصعيد بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب