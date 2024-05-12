الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حسن هريدي: إسرائيل لن تفرط أبدًا في اتفاقية السلام مع مصر لهذا السبب

حسن هريدي
حسن هريدي

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن إسرائيل لن تفرط أبدًا في اتفاقية السلام مع مصر، موضحًا أن مناحم بيجن الذي وقع الاتفاقية هو مُعلم نتنياهو.

وأضاف "هريدي" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل حجر الزاوية الاسترايجية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.

وتابع: "فلنفترض جدلًا أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لم تكن موجودة، لم يكن الشرق الأوسط بشكله الحالي".

وأشار إلى أن إسرائيل تحرص في تعاملها  مع مصر على عدم وصول العلاقات إلى درجة القطيعة، موضحًا أن صانع القرار المصري عندما يتطرق إلى المعاهدة تكون هناك حسابات متعلقة بالمصلحة المصرية والأمن المصري ومستقبل مصر.

إسرائيل معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل مصر وإسرائيل حسن هريدي مساء dmc

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