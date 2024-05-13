بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.. رئيس مصر السلام: مصر تتصدى لوحشية الاحتلال

عزمت مصر التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب أفريقيا التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية ١٢ مايو ٢٠٢٤، اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

محاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة المحاصر

وفي هذا الصدد، ثمن أحمد فوقي، رئيس مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، قرار اعتزام الحكومة المصرية دعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



وأشار "فوقي" في حديثه لـ"الدستور" إلى أن موقف مصر يعكس الدور الفعّال للدولة المصرية للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعكس هذا الموقف التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تحمل المسؤوليات الدولية في تحقيق العدالة وإحلال السلام في المنطقة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة المحاصر.



وناشد رئيس مصر السلام، المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف الاجتياح البري الموسع الذي شرع جيش الاحتلال في تنفيذه، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والطبية على وجه السرعة، والتي توقفت نتيجة القصف المتواصل على مدينة رفح الفلسطينية، مستنكرًا مطالبة سلطات الاحتلال النازحين في رفح بسرعة المغادرة، فهم بالفعل نازحين من شمال غزة الذي دمره جيش الاحتلال، ويعيشون في أوضاع مأسوية.



واختتم رئيس مصر السلام، بأن الدعوى التي ستنضم إليها مصر سيكون لها تأثير متوقع على الجانب الإسرائيلي، الذي لم يعد يمتثل لأي مناشدات دولية، وبالتالي ينبغي على العالم أجمع أن يواصل الضغط من كل جانب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

فيما ثمنت حركة "حماس" إعلان مصر اعتزامها الانضمام للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حسب قناة إكسترا نيوز.

كما ثمنت "حماس" دعوة مصر لإلزام الاحتلال بقرار محكمة العدل الدولية الداعي لإدخال المساعدات ووقف الإجراءات التي قد تؤدي لقتل المدنيين والتأكيد على إعادة فتح معبر رفح.

قصف متواصل على مخيمات ومنازل الفلسطينيين

ومنذ مساء أمس الأحد، والأوضاع في شمال قطاع غزة مشتعلة، خاصة مخيم جباليا، والذي تعرض لسلسلة من الأحزمة النارية والغارات العشوائية صوب منازل الفلسطينيين، كما أن المخيمات في خان يونس صغيرة، وبالتالي القصف الإسرائيلي يتسبب في الكثير من الأضرار، سواء البشرية أو في البنى التحتية، وذلك نقلًا عن قناة "القاهرة الإخبارية"، بالإضافة إلى أن مستشفيات قطاع غزة تعاني بشكل كبير في اليوم السابع من غلق معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني، حيث لم تدخل أي سيارات للوقود أو المواد الطبية وحتى المواد الغذائية منذ سبعة أيام.