"مصر أكتوبر": دعم مصر لجنوب إفريقيا في محكمة العدل له دلالات سياسية وقانونية مهمة

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية خطوة هامة ذات دلالات سياسية وقانونية قريبة وبعيدة المدى، ورسالة تحذير شديدة اللهجة، في ظل تعنت إسرائيلي واضح ضد إنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت في تصريحات لها اليوم، أن إعلان مصر دعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يمثل موقفًا داعمًا صريحًا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، كما يعزز هذا الموقف من مكانة مصر كقائدة عربية داعمة للقضية الفلسطينية، ويرسل رسالة قوية مفادها أن مصر لن تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه كاملة، مؤكدة أن هذا الموقف يشجع الدول العربية على اتخاذ مواقف داعمة مماثلة للقضية الفلسطينية.

وشددت على أن تدخل مصر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يساهم في تعزيز الجهود القانونية الدولية الرامية إلى مساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مشيدة بالخطوات التي تتخذها مصر تحت قيادة رشيدة وحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى إضفاء التدخل صفة رسمية على القضية الفلسطينية يتيح لمصر تقديم حججها القانونية أمام المحكمة الدولية، ويساعد هذا الموقف في كسر الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ويُساهم في حشد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وأكدت أن موقف مصر يرسل رسالة قوية لإسرائيل مفادها أن سياستها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرفوضة، وأنها ستواجه عواقب وخيمة حال إصرارها على العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، مشددة على أن مصر ملتزمة بحل الدولتين، وأنّ هذا الحلّ هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته تجاه العدوان على غزة، وتلويح الاحتلال الإسرائيلي باقتحام رفح، مطالبا جامعة الدول العربية لعقد جلسة عاجلة لبحث التهديد الإسرائيلي.