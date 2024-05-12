هشام عدوان: استمرار إغلاق معبر رفح منذ سيطرة الاحتلال الإسرائيلي

قدم هشام عدوان، المُتحدث باسم هيئة معابر غزة، تفاصيل حول الوضع الراهن في منطقة معبر رفح من جانب الفلسطيني، مؤكدًا سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المعبر.

ووفقًا لتصريحاته لوكالة فرانس برس يوم الأحد، أشار إلى استمرار إغلاق المعبر منذ سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه يوم الثلاثاء الماضي.

يُذكر أن هذا الإغلاق يأتي في سياق محاولات منع دخول المساعدات الإنسانية ومنع مغادرة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح عدوان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد تقدمت باتجاه الحدود الشرقية بمسافة تقدر بحوالي 2.5 كيلومتر داخل مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لافتًا أنه يُطلب الآن من المدنيين إخلاء المنطقة استعدادًا لتكثيف العمليات العسكرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.