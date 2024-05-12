جيش الاحتلال: اعتراض رشقة صواريخ أطلقت من رفح باتجاه كرم أبوسالم

دوت صافرات الإنذار، اليوم الأحد، في منطقة كرم أبوسالم داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن أسباب تفعيل صافرات الإنذار بالمنطقة.

وذكر موقع أنتلي نيوز العبري، نقلًا عن متحدث جيش الاحتلال، أنه متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في منطقة كرم أبوسالم، تمكن مقاتلو الدفاع الجوي والقبة الحديدية من اعتراض رشقة صواريخ أطلقت من منطقة رفح باتجاه منطقة كرم أبوسالم.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال أنه لم تقع أضرار ولا إصابات.

يأتي هذا عقب يوم من إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 4 صواريخ من رفح تجاه كرم أبوسالم في غلاف غزة.

المقاومة تستهدف الاحتلال داخل موقع كرم أبوسالم العسكري

والسبت، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع كرم أبوسالم العسكري، شرق مدينة رفح الفلسطينية، برشقة صاروخية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن إعلام إسرائيلي، بانتحار 10 جنود وضباط منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبعث، أمس، أهالي 600 جندي رسالة إلى قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارضون فيها اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وقالوا إنهم لا يثقون في قيادات الجيش ولن يقفوا مكتوفي الأيدي وأبناؤهم في خطر.

وقامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بقمع تظاهرات ضد سياسات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حيث طالب أهالي المحتجزين في غزة بإقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية، بعدما رأت عائلات المحتجزين الإسرائيليين أن الضغط العسكري في غزة لم يؤد إلى نتائج إيجابية في مسألة إعادة ذويهم.