الأحد 12 مايو 2024
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مصر

البيئة: تسليم محطة تلا الوسيطة ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية، ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة، وذلك بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويسهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، فى إطار متابعتها المستمرة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية.

 

مشروعات البنية التحتية 

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المحطة تقع على مساحة ٧٦٠٠ متر مربع،  لاستيعاب ٥٥٠ طن يوميًا بدلًا من ٢٣٠ طنًا يوميًا قبل توسعة المحطة، وتحتوي علي سور خرساني بكامل محيط المحطة ورامب خرساني وبلاطات خرسانية بمساحة ٤٠٠٠ متر مسطح، وثلاثة بناكر خرسانية بسعة ٣٧٨ طنًا يوميًا، بالإضافة لغرفة للأمن والميزان والإدارة والمخزن والمصلي، مع بوابة دخول وخروج رئيسية للمحطة و١٢ عمودًا كهربائيًا وشبكة صرف رئيسية وخزان للصرف وميضة خارجية، ومنظومة للحريق وميزان بسكول.

"البيئة" تنظم جلسة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى إدارة المخلفات الصلبة"

وزيرة البيئة تشكل 5 مجموعات عمل لتقييم عمل منظومة المخلفات

ولفتت وزيرة البيئة إلي أن تسليم تلك المحطة يأتى في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا تلا البيئة مشروعات البنية التحتية

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