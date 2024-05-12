وكيل "تعليم الغربية": تأكدنا من مواصفات الورقة الامتحانية لصفوف النقل

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـالغربية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسي الثاني بإدارتي بسيون وقطور، حيث تفقد مدارس فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، والشهيد محمد رجب السيد فتاح الابتدائية بشفا، وكتامة الإعدادية للبنات، والشهيد عبدالمنعم رياض الإعدادية بنين بكتامة، التابعة لإدارة بسيون، والفنان محمد فوزي بكفر أبوجندي للتعليم الأساسي، وعبدالعزيز محمد الحو الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة قطور التعليمية.

وخلال الجولة التي قام بها وكيل الوزارة شهد محضر فتح المظاريف بمدرسة فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، ثم قام بتفقد اللجان، وتم التأكد من مواصفات الورقة الامتحانية، كما تأكد أنها مطابقة لتعليمات الوزارة، وتم الاطمئنان إلى سير العملية الامتحانية بشكل جيد، وتم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات لسير الامتحان، وانتظمت العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

ووجه وكيل الوزارة خلال الجولة بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر ودون أي مشكلات، مع تحقيق الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير الإضاءة الجيدة والتهوية اللازمة، والمحافظة على التباعد بين الطلاب داخل كل اللجان، مؤكدًا على الالتزام بالضوابط الامتحانية المنظمة لسير الامتحان، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل جميع المدارس، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

وخلال جولة المتابعة بجميع المدارس شدد وكيل الوزارة على حظر دخول الهواتف المحمولة حتى ولو مغلقة، والتأكد من عدم وجود أي وسائل تساعد على الغش، تحقيقا للانضباط والمساواة بين جميع الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من عمليات التقدير بصفة يومية عقب انتهاء الامتحان من كل مادة، واستمرار عمليات الرصد الورقي والالكتروني أولا بأول، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، وتأمين لجان النظام والمراقبة بالمدارس، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف الأعضاء، والالتزام بضوابط الامتحانات، والأمن والسلامة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن 2705 مدارس تستقبل 981902 طالبا وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث تنهي المرحلة الابتدائية امتحاناتها اليوم، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى غد الإثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر، مؤكدًا على كل الضوابط الامتحانية داخل اللجان، والتشديد على منع دخول الهاتف المحمول، والسماعات الإلكترونية، وأي وسائل تساعد على الغش، وتحقيق التباعد بين الطلاب داخل كل لجنة، بحيث لا يتجاوز العدد بكل لجنة 22 طالبا.

يذكر أن طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية يؤدون اليوم امتحانات مادتي الرياضيات وICT، أما طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي فيؤدون اليوم مادتي اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، فيما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني، الامتحان في مادتي العلوم، والمجال الصناعي ومجال الاقتصاد والمجال الزراعي، ويؤدي طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع التجاري والفندقي، والصناعي، والصفين الأول والثاني الزراعي، اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعًا لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.