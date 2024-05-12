الأحد 12 مايو 2024
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تعيين الدكتور هانى سعيد عميدًا لـ"التربية الرياضية" بطنطا

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

تقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة إلى الدكتور هاني سعيد عبدالمنعم محمد لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميدًا لكلية التربية الرياضية. 
حصل الدكتور هانى سعيد على درجة البكالوريوس في طرق تدريس التربية الرياضية من جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا - عام 1991، والماجستير في كرة القدم من جامعة طنطا عام 1995، الدكتوراه في كرة القدم من جامعة طنطا عام 1999، وعين معيدًا في 1992، ومدرسًا مساعدًا 1995، ومدرس عام 1999، وأستاذ مساعد عام 2004، وأستاذ عام 2010، وعين وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب من عام 2016 حتى عام 2022.

الدكتور هانى سعيد لصدور القرار الجمهوري البكالوريوس في طرق تدريس التربية الرياضية والماجستير في كرة القدم من جامعة طنطا رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

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