الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أكرم السيسى لـ "الشاهد": إسرائيل لم تنتصر إلا فى معركة واحدة

الدكتور أكرم السيسي
الدكتور أكرم السيسي

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن إسرائيل لم تنتصر إلا في معركة واحدة وهي حرب 1967 وكان انتصار صناعي، وللأسف الشديد الجيش المصري لم يدخل حرب 1967م، وعندما دخل الجيش المصري حرب 1973 حقق انتصارًا كاسحًا. 

وأضاف "السيسي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن الجيش الإسرائيلي هزم في 1948، وهزم في 1956، كما أنه هزم في 6 أكتوبر 1973م، في كل معاركه انهزم حتى في معاركه مع حزب الله، وعندما انتصر كان بالخديعة  وفي لحظة غفلة في 1967م. 

وأوضح أن الوجه القبيح لإسرائيل ظهر بعد الحرب على غزة ليس فقط في الشرق، ولكن أيضًا في الغرب وأوروبا، على سبيل المثال  نرى ما يفعله طلاب الجامعات الأمريكية من مظاهرات، والشيء الخطير أن الدول الديمقراطية تمنع التظاهر، كما أنهم يتعاملون مع هذه التظاهرات بعنف شديد.

الموسم السادس من برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

أكرم السيسي برنامج الشاهد حرب 1967 انتصار اكتوبر إسرائيل القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل.. بايدن: وقف إطلاق النار فى غزة ممكن اليوم إذا أفرجت حماس عن الرهائن

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": القبة الحديدية اعترضت صاروخين فى سماء عسقلان (فيديو)

عاجل.. المتظاهرون يعودون إلى شوارع إسرائيل للمطالبة بإعادة الرهائن

مسئول إسرائيلى: مصر تراجعت عن كل التفاهمات حول عملية معبر رفح بعد رفع العلم الإسرائيلى فيه

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

صور

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟