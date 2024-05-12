أكرم السيسى لـ "الشاهد": إسرائيل لم تنتصر إلا فى معركة واحدة

قال الدكتور أكرم السيسي، أستاذ متفرغ بكلية اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، إن إسرائيل لم تنتصر إلا في معركة واحدة وهي حرب 1967 وكان انتصار صناعي، وللأسف الشديد الجيش المصري لم يدخل حرب 1967م، وعندما دخل الجيش المصري حرب 1973 حقق انتصارًا كاسحًا.

وأضاف "السيسي" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن الجيش الإسرائيلي هزم في 1948، وهزم في 1956، كما أنه هزم في 6 أكتوبر 1973م، في كل معاركه انهزم حتى في معاركه مع حزب الله، وعندما انتصر كان بالخديعة وفي لحظة غفلة في 1967م.

وأوضح أن الوجه القبيح لإسرائيل ظهر بعد الحرب على غزة ليس فقط في الشرق، ولكن أيضًا في الغرب وأوروبا، على سبيل المثال نرى ما يفعله طلاب الجامعات الأمريكية من مظاهرات، والشيء الخطير أن الدول الديمقراطية تمنع التظاهر، كما أنهم يتعاملون مع هذه التظاهرات بعنف شديد.

الموسم السادس من برنامج "الشاهد"

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السادس لبرنامج "الشاهد" والذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويوثق من خلاله شهادات للتاريخ للجرائم الإسرائيلية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.