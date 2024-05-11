السبت 11 مايو 2024
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الحمصانى: مصنع بوش الألمانى سيخرج أول إنتاجه فى هذا الموعد

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدّث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها  مصنع بوش  الألماني لصناعة البوتاجازات على مساحة 160 ألف متر، وتزيد استثماراته عن 50 مليون يورو، ويوفر ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وطاقته الإنتاجية ستبلغ 350 ألف فرن سنويًا، لافتًا إلى أن المصنع تحت الإنشاء وفي المراحل النهائية للإنشاء والمصنع سيخرج أول إنتاجه أول نوفمبر المقبل. 

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، عبر قناة المحور، أن المنع يمثل فرصة واعدة لإنتاج مصل هذه السلعة التي تحتاجها السوق المحلية، خاصة أن المصنع يعد الأول في القارة الإفريقية، ولذلك كانت الدولة حريصة على جذب مثل تلك الاستثمارات.

المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء توطين الصناعة مصنع بوش

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