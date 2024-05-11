التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول في مباراة المقاولون والاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون والاتحاد السكندري المقامة بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة دوري نايل بالتعادل بدون أهداف بعد أداء أقل من المتوسط من الفريقين.

بدأ الشوط الأول بنشاط للاعبي الاتحاد السكندري وفي الدقيقة السادسة انطلق بيكالي أوبامي من منتصف الملعب ومرر الكرة لأحمد عادل ميسي الذي راوغ أحمد عبد العزيز مودي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أنقذها محمود أبوالسعود حارس المقاولون .

في الدقيقة 22 تصدى عمر طارق الوحش لاعب الاتحاد السكندري لركلة حرة خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة وتدخل أحمد علاء لإبعاد الكرة من أمام بيكالي أوبامي المنفرد.

هدأ إيقاع ايقاع اللعب وإن ظلت السيطرة والمحاولات الهجومية للاتحاد السكندري وشهدت الدقيقة 45 أول ملامح خطورة للمقاولون عندما انطلق محمد سالم بمجهود فردي ودخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لكن سيف تقا تصدى لها قبل أن تشكل خطورة على مرمى محمود أبوالسعود.

نال عمر طارق الوحش لاعب الاتحاد السكندري إنذارا للخشونة واحتسب الحكم عبد العزيز السيد ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ المقاولون الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمى و أمير عابد وأحمد علاء وأحمد عبدالعزيز مودي وجوزيف أوشايا في الدفاع وعمار حمدي وأحمد الشيمي ومحمد مجلي ومحمد عنتر في الوسط وعماد ميهوب ومحمد سالم في الهجوم .

فيما بدأ الاتحاد السكندري الشوط الأول بتشكيل مكون من المهدي سليمان في حراسة المرمى وهشام صلاح وسيف تقا ومحمود شبانة وكريم الديب في الدفاع وعبد الغني محمد وناصر ناصر وعمر طارق الوحش والحبيب حسن في الوسط وأحمد عادل ميسي وبيكالي أوبامي في الهجوم .