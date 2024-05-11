تشكيل العين الإماراتى.. ثلاثي هجومى ضد يوكوهاما فى ذهاب نهائى أبطال آسيا

أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لـ العين الإماراتى، تشكيل فريقه الذي سيواجه مضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في دوري أبطال آسيا.

وسيحل العين، ضيفا على يوكوهاما مارينوس، في الواحدة من ظهر اليوم (بتوقيت القاهرة)، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (نيسان)، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسيقود المالي عبدالكريم تراوري، هجوم العين في مباراة اليوم، إلى جانب كل من المغربي سفيان رحيمي، والباراجوياني كاكو.

تشكيل العين الإماراتي ضد يوكوهاما مارينوس الياباني

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: يحيى نادر، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي

خط الوسط: ماتياس بالاسيوس، بارك يونج وو، محمد عباس

خط الهجوم: أليخاندرو روميرو “كاكو”، عبدالكريم تراوري، سفيان رحيمي

ويسعى العين، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته، قبل خوض لقاء الإياب، الذي سيقام على استاد هزاع بن زايد، يوم 25 مايو الجاري.

ويطمح ممثل الكرة الإماراتية، إلى تحقيق اللقب القاري الثاني، حيث سبق له أن توج باللقب الأول لدوري أبطال آسيا عام 2003، على حساب تيرو ساسانا التايلاندي.

ويسجل فريق العين، ظهوره الرابع، في الدور النهائي لدوري الأبطال، بعد أن ظهر من قبل في ثلاث في النهائي، أعوام 2003 و2005 و2016.

وفي المقابل، يتطلع يوكوهاما مارينوس، إلى كتابة فصل جديد في تاريخه الحافل من خلال ظهوره السادس في دورى أبطال آسيا، ويبحث الفريق عن التتويج باللقب، بعدما سبق وفاز بكأس الكؤوس الآسيوية عاما 1992 و1993.

وسيحصل بطل النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، على بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ممثلا عن القارة الآسيوية إلى جانب الهلال السعودي وأولسان الكوري الجنوبي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.