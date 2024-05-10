أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

أعلن الأمير الشيخ مشعل الأحمد، خلال توجيه خطاب سامى للشعب، بحل مجلس الأمة، حسبما ذكرت “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل لها.

وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت: لقد واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوره ولا تحمله، وسعى البعض جاهدًا لإغلاق كل منذ نحاول الخروج منه من الواضع المرير لإنقاذ هذا البلد وتأمين مصالحه العليا.

وأضاف أمير الكويت في خطاب بثه التليفزيون الكويتي قبل قليل: “إن ديمقراطية الحكم تفرض قدرا واسعا من تنظيم سلطات العمل، لتحقيق رؤية واضحة، وهي التي تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي ضوابط لا يمكن الحياد عنها والتحلل منها”.

اختيار ولي عهد الكويت

وتابع أمير الكويت: “اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد التدخل فيه، ورغم ذلك نجد للأسف الشديد من يريد التدخل في اختصاصات الأمير والتدخل في اختيار ولي عهده، فبعض الأعضاء وصل بهم الأمر للتدخل في صميم اختصاصات الأمير”.