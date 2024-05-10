خلال 4 أشهر.. "العلاج الحر" تصدر قرارات بغلق 440 منشأة طبية مخالفة بالمنوفية

قام فريق إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، في الفترة مابين 2024/1/1 م حتي 2024/4/30 م بالمرور على إجمالى 1110 منشأة خاصة للتأكد من جودة الخدمة الطبية وكذلك قام مسؤلى العلاج الحر بالإدارات الطبية بالمرور علي عدد كبير من المنشآت الطبية الخاصة ليكون إجمالى ماتم المرور عليه من المديرية والإدارات الصحية 3632 منشأة وذلك لتحقيق أفضل خدمة طبية للمواطنين بمحافظة المنوفية، تنوعت بين العيادات الخاصة، المراكز الطبية، ومعامل تحاليل، بالإضافة مراكز العلاج الطبيعي.

وبلغ عدد المطابق منها " 1718" منشأة وتم إنذار "1463" منشأة لتلافي السلبيات وتم استصدار غلق لـ "234" منشأة، كما تم عمل محاضر شرطة للمخالفين بلغت "64" محضر، وتنفيذ غلق إداري لعدد " 206" منشأة، وبلغ عدد مخالفات اشتراطات الترخيص " 386" مخالفة، وعدد مخالفات مكافحة العدوى "956"، وعدد مخالفات عدم الترخيص "554" وعدد مخالفات العمالة غير المؤهلة قدرت ب 8مخالفات، كما تم فحص عدد "34" شكوى وعمل "136" معاينة لمنشآت جاري ترخيصها.

كما قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال الفترة بين 21 إلى 24 أبريل الماضي، بالمرور علي 10 منشأت طبية خاصة، كان من بينها (٧) مستشفيات خاصة، ( ٣) مركز طبي بعمليات، للتفتيش والمراقبة والإطمئنان، حيث قامت فرق العلاج الحر بتفتيش كامل للمستشفيات والمراكز.

وتشكلت لجان التفتيش من الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات ومنسق قوائم الانتظار بمحافظة المنوفية، والدكتورة حنان مكاوي، إدارة الطب العلاجى، وفريق العلاج الحر بالمديرية.