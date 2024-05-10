القرموطى: الأزمة الراهنة أحدثت توترًا كبيرًا بين مصر وإسرائيل منذ 45 عامًا

قال الإعلامى جابر القرموطى، إن المفاوض المصرى يبذل جهودًا كبيرة من أجل التهدئة ودعم القضية الفلسطينية ليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر ولكن قبل ذلك بكثير.

جرائم الاحتلال

وأكد الإعلامي كرم جبر، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن اليمين المتطرف يدفع الجميع للهاوية ويهدد الاستقرار بالمنطقة، وهذه الحماقات والممارسات التى يقوم بها نتنياهو ووزراؤه المتطرفون ليست بعيدة عن الدولة المصرية.

وتابع: "نحن نمارس وسنمارس من أجل الضغوط لعدم تفجير منطقة الشرق الأوسط، ولن نسمح لليمين المتطرف أن يحقق أهدافه".

المفاوضات المصرية

واستطرد: "الدولة والمفاوض المصرى لا ينامان من أجل القضية، حيث تبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود من أجل إجبار طرفي الحرب على القبول بالمبادرة من أجل حماية أرواح الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن الأزمة الراهنة وما تقوم به إسرائيل واليمين المتطرف أحدثت توترًا كبيرًا بين مصر وإسرائيل منذ 45 سنة، أى منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، معبرًا: "هذا كلام على مسئوليتي الشخصية".