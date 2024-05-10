الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأعلى لتنظيم الإعلام: مصر لا تتفاوض إلا بهدف تنفيذ حلم قيام الدولة الفلسطينية

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهجوم الذي تتعرض له مصر من الإخوان لا يختلف كثيرًا عن الهجوم الذي تتعرض له مصر من اليهود المتطرفين، حيث يحلمون بأن يقتحم الشعب الفلسطيني الحدود المصرية.   

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر تُغلق حدودها من كافة الاتجاهات، وهذا الإغلاق هو حق الدولة لتأمين حدودها القومية بكل قوة وصرامة، وبالتالي ما يحدث الآن ليس إغلاقًا بوجه الشعب الفلسطيني ولكنه دفاع عن القومية المصرية.

العقيدة القتالية الفلسطينية 

وأضاف في حديثه، أنه يمكن القضاء على السلاح لكن العقيدة القتالية لدى الفلسطينيين لا يمكن القضاء عليها، معبرًا: "مصر لا تتفاوض إلا بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني وتنفيذ حلم قيام الدولة الفلسطينية".

كرم جبر الأعلى لتنظيم الإعلام جرائم الحرب على غزة الهجوم الصهيوني على غزة مانشيت

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

ماذا يعنى تبنى الأمم المتحدة قرارًا يمنح فلسطين العضوية الكاملة؟

«أسد» رمضان يتحدى «شمس الزناتى» فى صيف سينمائى ساخن

وقفة فى ميدان الحصرى بالجيزة تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

اغتصبنى وصورنى فيديو ليبتزنى.. بعد مرور 3 سنوات فتاة تحرر محضرا ضد خطيبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

صور

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

محطة تل أبيب

المزيد

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟

دبابير غزة تثأر للمواطنين.. إصابة 11 جنديًا إسرائيليًا وأدرعى يكشف التفاصيل

وكالات الأمم المتحدة تجدد تحذيرها من أن المساعدات لغزة قد تتوقف خلال أيام