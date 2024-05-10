الأعلى لتنظيم الإعلام: مصر لا تتفاوض إلا بهدف تنفيذ حلم قيام الدولة الفلسطينية

قال الكاتب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهجوم الذي تتعرض له مصر من الإخوان لا يختلف كثيرًا عن الهجوم الذي تتعرض له مصر من اليهود المتطرفين، حيث يحلمون بأن يقتحم الشعب الفلسطيني الحدود المصرية.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصر تُغلق حدودها من كافة الاتجاهات، وهذا الإغلاق هو حق الدولة لتأمين حدودها القومية بكل قوة وصرامة، وبالتالي ما يحدث الآن ليس إغلاقًا بوجه الشعب الفلسطيني ولكنه دفاع عن القومية المصرية.

العقيدة القتالية الفلسطينية

وأضاف في حديثه، أنه يمكن القضاء على السلاح لكن العقيدة القتالية لدى الفلسطينيين لا يمكن القضاء عليها، معبرًا: "مصر لا تتفاوض إلا بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني وتنفيذ حلم قيام الدولة الفلسطينية".