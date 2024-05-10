الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شاهد على معبر رفح".. طفل فلسطينى: جميع أصدقائى استشهدوا

قاسم سالم
قاسم سالم

عرضت فضائية “الوثائقية”، فيديو قصيرا ليكشف عن جرائم الاحتلال الصهيوني التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث لم يفرق الكيان الصهيوني بين الأطفال والشباب والنساء، فالجميع تم قصفه بدون رحمة أو شفقة تذكر.

القصف الصهيوني المستمر 

وقال قاسم سالم، طفل فلسطيني، إن الاحتلال الصهيوني قصفهم بأربعة صواريخ، معبرًا: "كل صحابي وقرايبي استشهدوا".

وتابع: "كنت في المستشفى مع حالات صعبة جدًا، وكنت خايف من الصوايخ وأنا في المستشفى، والحمد الله تم نقلي لمصر عن طريق معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وحصلت على وجبة غذائية داخل سيارة الإسعاف عند وصولي مصر، والمعاملة طيبة للغاية".

جرائم الكيان الصهيوني الغاشم 

وكان قد قال مراسل فضائية "الغد"، إنه وقع 8 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منازل بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن مقتل 4 جنود وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة شمالي قطاع غزة.

الوثائقية طفل فلسطينى جرائم الاحتلال الصهيونى قاسم سالم

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