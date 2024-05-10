الأمم المتحدة: الهجوم البرى على رفح سيؤدى إلى "كارثة إنسانية ملحمية"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أن هجومًا بريًا واسع النطاق في رفح سيؤدي إلى "كارثة إنسانية ملحمية"، فضلًا عن "وقف جهودنا لدعم الناس مع اقتراب المجاعة".

يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه محادثات وقف إطلاق النار مقابل الرهائن بينما تكثف إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، حسبما قال مسئولان أمريكيان وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

مصير الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة على المحك

وقال جوتيريش على هامش مؤتمر المجتمع المدني في نيروبي إن "مصير الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها على المحك".

وأضاف "أكرر ندائي لحكومة إسرائيل وقيادة حماس لإظهار الشجاعة السياسية وعدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق لوقف إراقة الدماء وإطلاق سراح الرهائن، وشدد جوتيريش أيضًا على أن الوضع في رفح "على حد السكين"، مع استمرار الغارات الجوية في جميع أنحاء جنوب غزة.

وقال "إننا نشارك بنشاط مع كافة الأطراف المعنية من أجل استئناف دخول الإمدادات المنقذة للحياة - بما في ذلك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه - عبر معبري رفح وكرم أبوسالم".

وكرر جوتيريش بعد ذلك دعواته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وزيادة هائلة في المساعدات المنقذة للحياة.

وحذرت الهيئة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الوضع في غزة وصل إلى "مستويات طوارئ غير مسبوقة" مع بقاء كل معبر إلى رفح مغلقًا.

وفي حديثه من رفح عبر رابط فيديو خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، قال رئيس المكتب الفرعي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في غزة، جورجيوس بتروبولوس، إن "أمر الإخلاء الأخير الذي تلقيناه من حكومة إسرائيل، مرتبط بالجيش".

وأضاف أن "عملية رفح تضم الآن أكثر من 110 آلاف نازح اضطروا للتحرك شمالًا"، مشيرًا إلى أن معظم هؤلاء "أشخاص اضطروا إلى النزوح خمس أو ست مرات".

وقال بتروبولوس إن إغلاق المعبر الحيوي "أدى إلى قطع الوصول إلى الوقود والإمدادات وحركة العاملين في المجال الإنساني"، مضيفًا أنه أثر أيضًا على حركة "أي إجلاء مدني أو طبي".

وإذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام بسرعة، حذر بتروبولوس من أن "أنشطة المساعدة لدينا ستتوقف خلال اليومين المقبلين".