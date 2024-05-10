الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بشير جبر يستعرض تطورات الأوضاع فى شرق رفح (فيديو)

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، إن، أمس، كانت ليلة دامية على الشعب الفلسطيني بمدينة رفح الفلسطينية وبخاصة في الجهة الشرقية من المدينة، حيث لم تتوقف القذائف على الإطلاق طوال ساعات الليل.

ضحايا العدوان الصهيوني 


وأكد بشير جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه تم استهداف مجموعة من المنازل بشرق مدينة رفح والتي أسفرت عن وقوع عدد من الضحايا.

وأضاف في حديثه أن الأوضاع صعبة للغاية في مدينة رفح نتيجة استمرار القصف باستمرار في كافة أرجاء المدينة.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية الصهيونية متواجدة بصورة مكثفة في المناطق الشرقية من المدينة.

تدهور الخدمة الصحية برفح

وتابع: "مستشفى الكويت التخصصي مستشفى صغير للغاية، ولهذا قام المستشفى بتخصيص خيام طبية بجواره من أجل تقديم الخدمة الصحية للمصابين سريعًا نظرًا لصغر حجمه، علاوة على أنه لا توجد ساحة قادرة على استيعاب سيارات الإسعاف داخل المستشفى، كما أن المستشفى خال من غرف العناية المركزة، وبالتالي الأوضاع الصحية في مدينة رفح صعبة بصورة كبيرة".

واستطرد: "مكتب الأمم المتحدة أعلن أن الوقود المتوفر في غزة والقادر على تشغيل المستشفيات لن يستمر أكثر من ٢٤ ساعة فقط".

بشير جبر مراسل القاهرة الاخبارية استهداف رفح القاهرة الإخبارية مستشفى الكويت التخصصي

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