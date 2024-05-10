وفاة سيدة مسنة إثر انهيار منزل قديم بسوهاج

لقيت سيدة مسنة مصرعها في انهيار منزل قديم مبنى بالطوب اللبن، ومسقوف بجذوع النخيل بقرية النويرات، بدائرة مركز العسيرات في جنوب محافظة سوهاج.

بلاغ بانهيار منزل ووجود حالة وفاة

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ بانهيار منزل بقرية النويرات بدائرة المركز ووجود حالة وفاة، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية.

نتائج المعاينة والفحص

وتبين من المعاينة والفحص، أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن ومسقوف بجذوع النخيل، وأن الحادث نتج عنه مصرع مسنة، وتمكنت فرق الإنقاذ من رفع حطام المنزل واستخراج جثمان المتوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، ورجحت المعاينة المبدئية سبب الانهيار إلى قدم المنزل وتهالكه.

جرى إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمركز المنشاة لعمل المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.