الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن صدمته سيارة بالشرقية

آرشيفية
آرشيفية

لقى مواطن مصرعه، إثر وقوع حادث صدمته سيارة بناحية طريق كوبري الكسارة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول مواطن، مقيم بالتل الكير بمحافظة الإسماعيلية، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة بناحية طريق كوبري الكسارة بمدينة الصالحية الجديدة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.

مواطن وقوع حادث طريق كوبري الكسارة مدينة الصالحية محافظة الشرقية

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