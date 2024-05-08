الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع 2 وإصابة 8 إثر تصادم سيارتين بالمنيا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي عامل وطفل مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمركز سمالوط شمال المنيا، وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوجود حادث تصادم بطريق مجلس قروي بني غني بمركز سمالوط.

السرعة الزائدة سبب الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما تسبب في انقلاب أحداهما بمجرى مائي بسمالوط.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج

وتسبب الحادث في مصرع شخصين، مقيمين بمركز سمالوط، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين مقيمين جميعا بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة.

وانتشلت السيارة من المجرى المائي، باستخدام ونش من وحدة مرور سمالوط، وتم التحفظ على السيارتين والسائقين، بمعرفة العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عامل حادث تصادم سيارتين مركز سمالوط المنيا

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بميت غمر

إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

إصابة 3 فى حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث سير بالدقهلية

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

"شقة مارينا" تعطل الإفراج عن مجدى شطة فى قضية حيازة مخدرات.. القصة كاملة

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

امتحانات النقل لطلاب المرحلة الابتدائية في مدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية