مصرع 2 وإصابة 8 إثر تصادم سيارتين بالمنيا

لقي عامل وطفل مصرعهما، بينما أصيب 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمركز سمالوط شمال المنيا، وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوجود حادث تصادم بطريق مجلس قروي بني غني بمركز سمالوط.

السرعة الزائدة سبب الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتين نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، مما تسبب في انقلاب أحداهما بمجرى مائي بسمالوط.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج

وتسبب الحادث في مصرع شخصين، مقيمين بمركز سمالوط، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين مقيمين جميعا بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والجثتين إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة.

وانتشلت السيارة من المجرى المائي، باستخدام ونش من وحدة مرور سمالوط، وتم التحفظ على السيارتين والسائقين، بمعرفة العميد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.