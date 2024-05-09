الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: الهدف ليس فقط غزة بل سيناء ومصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إنه رغم وجود العديد من الأطراف في ملف غزة مثل إسرائيل وحماس وأمريكا وأوروبا وبعض القوى الإقليمية العربية، لكن تجد أن مصر هي الهدف الأكثر حديثًا عنه واتهامًا له ومزايدة عليه وتشكيكًا في أدواره ومقاصده.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "تشعر أن مصر في بؤرة الاهتمام طوال الوقت، لذلك من الضروري معرفة قصة ودور مصر في هذا الصراع وهذا أولوية بالنسبة للمواطن الآن".

وتابع: "عندما أقيم أي قرار أو تصريح أو أي سيناريو كمواطن مصري، المفروض أقيم من أرضية أمني واستقراري وأمن بلدي القومي، وهذا كلام منطقي لا يقبل المزايدة عليه، ومن يزايد على هذا الكلام فاقد المنطق والعقل".

واستكمل: "مصر ترى أن الحل وجود دولتين لكن لكي تكون هناك دولة فلسطينية يجب أن يكون هناك شعب وأرض، فمصر تتعامل مع ما حدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن أنها كيف تحافظ على الشعب والأرض دون أن تتعرض لأخطار".

وأردف: "لو ابن عمي داخل في صراع عندي سيناريوهان إما أدخل معه أو أبذل مجهود علشان أخلصه من الخناقة، لو أنا دخلت وعندي حسبة اقتصادية وسياسية معينة ممكن نخسر إحنا الاثنين، لكن لو تفرغت وحشدت مجهودي إني أخلصه من الخناقة ده بيبقى أفضل ده مثال فيه تبسيط شديد للموضوع"، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط غزة بل سيناء ومصر.

محمد الباز مصر القضية الفلسطينية مش حسبة برمة إسرائيل

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