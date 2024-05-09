الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: السردية الوطنية المصرية هي الحقيقية فيما يتعلق بأحداث غزة ورفح الفلسطينية

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن السردية الوطنية المصرية هي الحقيقية فيما يتعلق بأحداث غزة ورفح الفلسطينية.

وشدد "قمحة" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، على أن ما يتم تقديمه عبر القنوات الإخبارية المصرية هو الحقيقة، موجهًا رسالة للمصريين: "عليكم بمتابعة القنوات المصرية فقط مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز والقناة الأولى والنيل للأخبار".

 السردية الوطنية المصرية بعيدة عن الهوى

وأضاف أن السردية الوطنية المصرية بعيدة عن الهوى وتبحث عن تحقيق المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري يرصد الانتهاكات الحقيقية التي يرتكبها الاحتلال لاتفاقية جينيف التي تعطي حقوقا للمدنيين في أوقات الحروب. 

كما أكد أن الاتفاقية المذكورة موقعة في أغسطس 1949 وبها مجموعة من البنود المهمة التي تخص حقوق المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية مخالفة لها، وبسبب ذلك أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إذ ألزمت بنود الاتفاقية بتوفير الممرات الغذائية وتعدم منع الغذاء والحفاظ على المنشآت الصحية وحقوق المدنيين في العمل.

أحمد ناجي قمحة غزة أخبار غزة صباح الخير يا مصر القاهرة الإخبارية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

باحث: نجاح مصر فى حلحلة النقاط الخلافية للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة

مراسل "إكسترا نيوز": قصف إسرائيلى عنيف على المدنيين فى رفح الفلسطينية

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم والقاهرة تسجل 36 درجة

محمود مسلم: نتنياهو يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق هدنة فى غزة

مصدر رفيع: استمرار جولة المفاوضات الحالية وجار مناقشة بعض التفاصيل

عصام خليل: جميع الأحزاب تؤيد جهود القيادة السياسية فى حماية الأمن القومى ودعم فلسطين

خبير عسكرى: مصر تلعب دورًا أكبر بكثير من الوساطة فى ملف غزة

محمود مسلم: الوضع أصبح خطرًا.. وإسرائيل ليست عازمة على الهدنة

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

قفزت من البلكونة بسبب الحب.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول مقتل طفلة بالسلام

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس