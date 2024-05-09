كاتب صحفي: السردية الوطنية المصرية هي الحقيقية فيما يتعلق بأحداث غزة ورفح الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن السردية الوطنية المصرية هي الحقيقية فيما يتعلق بأحداث غزة ورفح الفلسطينية.

وشدد "قمحة" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، على أن ما يتم تقديمه عبر القنوات الإخبارية المصرية هو الحقيقة، موجهًا رسالة للمصريين: "عليكم بمتابعة القنوات المصرية فقط مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز والقناة الأولى والنيل للأخبار".

السردية الوطنية المصرية بعيدة عن الهوى

وأضاف أن السردية الوطنية المصرية بعيدة عن الهوى وتبحث عن تحقيق المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الإعلام المصري يرصد الانتهاكات الحقيقية التي يرتكبها الاحتلال لاتفاقية جينيف التي تعطي حقوقا للمدنيين في أوقات الحروب.

كما أكد أن الاتفاقية المذكورة موقعة في أغسطس 1949 وبها مجموعة من البنود المهمة التي تخص حقوق المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية مخالفة لها، وبسبب ذلك أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إذ ألزمت بنود الاتفاقية بتوفير الممرات الغذائية وتعدم منع الغذاء والحفاظ على المنشآت الصحية وحقوق المدنيين في العمل.