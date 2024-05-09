الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الباز": هناك استهداف لمصر دون غيرها من الأطراف المرتبطة بالقضية الفلسطينية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز: إنه "منذ بداية الحرب في غزة قبل 7 أشهر نشهد العديد من الأحداث يوميًا"، متابعًا: "يوميًا هناك تصريحات ومواجهات بين الناس". 

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "كل حاجة لا بد أن تكون لها نهاية، وهي حتمًا ستنتهي، لكن هذه اللحظة معقدة ومتشابكة جدًا، هناك حالة توحش الآن في متابعة الأحداث، وهناك العديد من القنوات تقول معلومات من الطرفين، وهناك غابة من المعلومات وتفاصيل كثيرة ومتضاربة"، مشيرًا إلى أن "التفاصيل متدفقة ومتباينة بشكل كبير جدًا ومن المهم ترتيب الأحداث". 

وأشار إلى أن الأولوية في ترتيب هذه القصة هو دور مصر، وكيف تعاملت مع تلك الأزمة وماذا قدمت، مضيفًا: "رغم إن في إسرائيل وحماس وأمريكا وأوروبا وبعض القوى الإقليمية العربية، لكن تجد أن مصر هي الهدف الأكثر حديثًا عنه واتهامًا له ومزايدة عليه وتشكيكًا فيه".

وأكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية ميليشيات أو حماس، متابعًا: "إحنا نتحدث عن القضية من باب الشعب الفلسطيني، وإن الحل إنه يبقى في دولتين، وعلشان ده يحصل لازم يكون في شعب وأرض".

محمد الباز القضية الفلسطينية حماس ميليشات مش حسبة برمة

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