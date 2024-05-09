انطلاق أعمال الدورة 32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى العاصمة الإدارية

انطلقت أعمال الدورة 32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد هذه اللجنة هي الأقدم والأكثر انضباطًا في الانعقاد على مدار السنوات الماضية.

وقال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إبراهيم عزت، إن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وصل، بمرافقة عدد من الوزراء الأردنيين، للمشاركة في أعمال الدورة 32 للجنة العليا المصرية الأردنية.

وأضاف أن اللجنة التي انطلقت صباح اليوم تأتي بعدما شهدت العاصمة الأردنية، عمان، في أغسطس الماضي، أعمال الدورة الـ31 للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، يشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.