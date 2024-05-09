الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

القاص محمد ممدوح: تعلّمتُ من "الغيطانى" محبة التراث دون تعصُّب ولا انغلاق

القاص محمد ممدوح
القاص محمد ممدوح

جمال الغيطاني، والمولود في مثل هذا اليوم من العام 1945، بقرية جهينة محافظة سوهاج، وصف بأنه: “صاحب مشروع روائي فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا”.

تعلّمتُ من الغيطانى محبة التراث دون تعصُّب ولا انغلاق

وفي ذكري ميلاد جمال الغيطاني، تحتفي جريدة الــ“الدستور”، بصاحب “الزيني بركات”، والتي اختيرت في قائمة أفضل 100 رواية عربية في القرن العشرين، بحسب اختيار اتحاد الكتاب العرب.

لم يقتصر أثر جمال الغيطاني علي مجايليه أو من كانوا بالقرب منه في حياته اليومية أو حتي أصدقاءه، إنما امتد أيضا إلي الكتاب الشبان، والذين لم يلتقوا به أو يتعرفون عليه إلا من خلال إبداعاته الأدبية، ومن بينهم الكاتب القاص الشاب محمد ممدوح.

واستهل “ممدوح” حديثه عن الغيطاني، مشيرا إلي: "أوراق شاب عاش منذ ألف عام"، كان أول ما قرأت لجمال الغيطانى فى مجلد الأعمال القصصية الأول، لينفتح الطريق أمامى لقراءة الكثير من أعماله.

تعلّمتُ من الغيطانى محبة التراث دون تعصُّب ولا انغلاق، وكيفية تطويعه لغة: "خطط الغيطانى". واستلهامًا لفترة بعينها للتعبير عن واقع مُعاش: "الزينى بركات".

تعلّمتُ منه أنّ الحجر هو الوجه الآخر لحكاية البشر بكل تاريخهم من هزائم وانتصارات، وأنّ دون تاريخ ودون ماض ٍ إلى زوال.

وتابع “ممدوح”: الغيطانى الذى آمن أنّ تاريخنا حلقات متصلة ساهمت فى ثراء الشخصية المصرية وتفرُّدها عبر الزمن بالرغم من فترات الهزائم والانكسارات، كما نرى فى كتابه الفريد، على صِغَر حجمه: "نزول النقطة".

ولا ننس الغيطانى المدافع الشرس عن الثقافة المصرية ضد الهجمة الوهابية الشرسة، أو ضد ثقافة المهرجانات التى أدخلته معارك مشهودة مع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى.

الغيطانى على جبهة النار فى حرب الاستنزاف ينقل إلينا نبض الجنود وعزيمتهم على تحرير الأرض ضد عدو شرس لايرحم، ويتحفنا بعد ذلك بكتابه الفريد "المصريون والحرب".

الغيطاني

أخلص "الغيطاني" وانحاز لمكونات الشخصية المصرية القبطية الإسلامية، وعراقتها الحضارية التاريخية التي صنعتها حالة التلاقح ما بين شفافية الوجد الصوفي وعذوبة التراتيل والألحان الكنسية، ومعرفته بالتراث المسيحي بقدر معرفته بالتراث الإسلامي المصري، أو كما يصفه الكاتب فرنسوا باسيلي، "انتعاش الغيطانى وهو يستمع إلى الألحان والتراتيل القبطية في الكنيسة ليلة الميلاد هو بعض من اهتمامه ومعرفته الواسعة بالتراث المسيحي القبطي في مصر، ومعرفته بهذا التراث تدهشني شخصيا أنا القبطي ابن رجل الدين المسيحي الذى تكتظ مكتبته بأشكال وألوان من هذا التراث في صوره المكتوبة والمسموعة والمرئية.

الغيطاني جمال الغيطاني القاص محمد ممدوح الزيني بركات أفضل 100 رواية في القرن العشرين اتحاد الكتاب العرب

مواد متعلقة

شيماء غنيم: أول كتاب أشتريته كان "عقلة الإصبع" من المكتبة الخضراء (حوار)

القاص محمد ممدوح: القصة القصيرة سظل موجودة ما دام عند البشر حكايات (حوار)

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

جريمة تهز المطرية.. عاطل يهتك عرض الأطفال في منزله

الخصية بـ5 ملايين والرئة بـ3 والأمعاء بـ2.5.. كيف نفذ قاتل طفل شبرا الخيمة جريمته على الهواء؟

ورثت المهنة منذ 40 عاما.. الساعات تحزن مثل الإنسان في محل "أم يوسف" (فيديو)

عاجل| قرار من كولر بشأن محمد الشناوى وياسر إبراهيم قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس