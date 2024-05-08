نتنياهو: واشنطن ليست كتلة موحدة.. ونملك مجلس الشيوخ والكونجرس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات قديمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست كتلة موحدة، مضيفا: نحن نملك مجلس الشيوخ والكونجرس، ولدينا لوبي يهودي قوي إلى جانبنا.

وأضاف نتنياهو: لدينا تأثير قوي على الدعم العام، وأمريكا لن تجبرنا على أي شيء.

جاء ذلك في الوقت الذي تصارع فيه اسرائيل جنوب غزة ورفح، ووسط تأكيد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا شحنة "ذخائر عالية الحمولة" إلى إسرائيل بسبب عمليات برية محتملة في رفح دون خطة للمدنيين في جنوب مدينة غزة.

وقال أوستن: "سنواصل القيام بما هو ضروري لضمان أن لدى إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها، ولكن مع ذلك، فإننا نراجع حاليًا بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح". جلسة استماع للجنة الفرعية للدفاع عن المخصصات بمجلس الشيوخ.

الأحداث الجارية في رفح

ومع وقف إطلاق النار في غزة على المحك، يناور نتنياهو للحفاظ على السلطة، حيث يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تحت ضغط من جميع الأطراف، طمأنة العديد من منتقديه المحليين والعسكريين والدبلوماسيين. وإليك نظرة على ما يواجهه.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، يُعرف بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بأنه رجل يحب اللعب على الوقت وتأجيل القرارات الكبيرة، لكنه قد لا يكون قادرا على القيام بذلك لفترة أطول.

وعلى المستوى الداخلي، يهدد شركاؤه في الائتلاف اليميني المتطرف بتفكيك الحكومة إذا وافق على وقف إطلاق النار ولم يحاول إخراج حماس من رفح، في جنوب غزة.

ومن الناحية العسكرية، فإن المنطق الاستراتيجي هو استكمال تفكيك حماس من خلال الاستيلاء على رفح والسيطرة على الحدود مع مصر. ولكن على الصعيد الدبلوماسي، فإن حلفائه، وخاصة الولايات المتحدة، يدفعونه إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، وتجاوز معبر رفح والخسائر المحتملة في صفوف المدنيين التي قد تتسبب فيها عملية واسعة النطاق.

كما أن تحذيراته الأخيرة للفلسطينيين في أجزاء من رفح بالانتقال إلى المناطق التي صنفتها إسرائيل على أنها آمنة، والتي أعقبها في وقت متأخر من ليلة الاثنين سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الغزاوي من الحدود المصرية، كانت بمثابة إشارة إلى ائتلافه الحكومي اليميني المتطرف، وإلى حماس وإلى إسرائيل. إدارة بايدن أنه سيستمر في إعطاء الأولوية لمصالح إسرائيل الأمنية. والأهم من ذلك هو أن مجلس الوزراء الحربي الأضيق في إسرائيل، والذي يضم شخصيات معارضة بارزة، أيد هذه القرارات، وفق نيويورك.