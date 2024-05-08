الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في أعقاب الهجوم على رفح.. وقف_إطلاق_النار هاشتاج يتصدر "إكس"

غزة
غزة

تصدر هاشتاج "#وقف_إطلاق_النار" تريند منصة التدوينات القصيرة "إكس" خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني والقصف العنيف الذي يستهدف الأطفال والشباب والنساء، ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

 

وأطلق نشطاء “إكس” الهاشتاج، تنديدًا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكبها على الأراضي الفلسطينية، والعملية الأخيرة التي أعلن خلالها سيطرته على معبر رفح الفلسطيني، وما يفعله العدو الصهيوني بحق الأطفال والأبرياء في فلسطين.

ومنذُ الصباح الباكر، وتضجّ وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، بإيدانات مكثّفة لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل سيطرتها على معبر رفح الفلسطيني.

من جهة أخرى، يدعم المغردون عبر منصة التدوينات، الجهود المصرية من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، بذلت مصر جهودًا مكثفة لوقف الحرب.

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استمرار الجهود لتهدئة الوضع

وإدراكا منها لاحتمال تدهور الوضع الحالي في أعقاب هذه التطورات الأخيرة، بدأت مصر سلسلة من الاتصالات الهامة والعاجلة مع كافة الأطراف، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وفصائل المقاومة الفلسطينية، لمنع تدهور الوضع.

ورغم هذه التطورات، لا تزال مصر متمسكة بموقفها الذي أعلنته القيادة السياسية قبل عدة أشهر، وهو الرفض المطلق لأي توغل إسرائيلي في مدينة رفح، مشددة على أن مثل هذا التوغل سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رسم الحدود الإقليمية.

ضغط مصري للتوصل إلى هدنة

وتسابق مصر الزمن، بل وتحاول إيقاف عقارب الساعة حتى يتمكن الفلسطينيون في غزة من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تترتب على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وتضغط مصر بجهودها لمحاولة إيجاد متنفس يوفر المناخ لتحركات أكثر شمولا بدءا بالتهدئة، وصفقة تبادل الأسرى، والاتفاق على اتفاق السلام، بجانب تقديم المزيد من المساعدات حتى نصل إلى مرحلة استئناف العملية السياسية.

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