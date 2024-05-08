الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد شكوى جماعية.. مصدر بـ"اتحاد الكرة": 25% زيادة محتملة برواتب مدربى المنتخبات

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة  عن وجود اتجاه داخل مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام، لزيادة رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية بنسبة 25%، بداية من شهر يونيو المقبل، وذلك كنوع من الدعم للمدربين فى ظل موجة غلاء الأسعار التى حدثت مؤخرا .

وجاءت مبادرة الجبلاية بعد شكوى شبه جماعية من عدد كبير من المدربين الذين يعملون فى المنتخبات الوطنية، حيث تلقى اعضاء الجبلاية مطالبات بضرورة زيادة الرواتب، الأمر الذى تمت الموافقة عليه بشكل مبدئى، تلافيا لثورة المدربين.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع آلية واضحة لتعديل رواتب مدربى منتخبات الشباب والناشئين خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على تركيزهم مع المنتخبات، خاصة أن بعضهم تلقى عروضاً من بعض الأندية المحلية برواتب تفوق ما يتحصلون عليه من اتحاد الكرة، وتم التلويح بهذه العروض لمسئولى الجبلاية.

ويرغب اتحاد الكرة في غلق هذا الملف بشكل نهائى بعد اعتماد الأجهزة الفنية للمنتخبات الأربعة التى تمثل المراحل السنية المختلفة، حفاظا على تركيز المدربين مع المنتخبات.

اتحاد الجبلاية مدربى المنتخبات المنتخبات الوطنية 5 شارع الجبلاية

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