مبادرات حكومية لتعزيز الزراعة والتنمية المستدامة فى مصر.. نقيب الزراعيين يكشف التفاصيل (فيديو)

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع كبار المسئولين، بما في ذلك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، لبحث سبل تلبية احتياجات مشروع "مستقبل مصر".

توفير المرافق

وأكد خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، على متابعة الرئيس لتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمشروعات الزراعية الكبرى في الدلتا الجديدة، ومناطق التنمية الزراعية في الفيوم، المنيا، بني سويف، ومشروع "سنابل سونو" في أسوان، بالإضافة إلى منطقة الداخلة في جنوب مصر.

وأضاف "خليفة" أن الاجتماع يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة بتقديم منتجات زراعية عالية الجودة في الأسواق المحلية بأسعار تنافسية، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات الزراعية.