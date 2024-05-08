جاسمين طه: القضية الفلسطينية حية فى قلوب كل المصريين

قالت الإعلامية جاسمين طه، إن القضية الفلسطينية ستظل حية داخل كل عربي بشكل خاص وداخل كل إنسان بشكل عام.

استمرار النضال الفلسطيني

وأكدت الإعلامية جاسمين طه، خلال تقديمها برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن القضية الفلسطينية ستظل الحدث الأكبر الذي يشغل تفكير الجميع.

وأضافت في حديثها: "7 أشهر من الظلم والدمار، حيث ما زال القصف الصهيوني مستمرا في غزة منذ أحداث 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، ونتيجة هذا القصف يفقد الشعب الفلسطيني المئات من الشهداء والمصابين والمفقودين".

وتابعت: "رغم المجازر الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال؛ إلا أن الشعب الفلسطيني سيظل قويا متمسكا بأرضه بكل قوة وكرامة وعزة".

الدفاع على الأرض

في السياق ذاته قالت الإعلامية نهى عبدالعزيز، إن القضية الفلسطينية قضية الإنسانية بالكامل، حيث ما يحدث في الشعب الفلسطيني الآن يفوق التخيل والقدرة على التحمل، معبرًا: "الشعب الفلسطيني رأى الكثير من المشاهد الصعبة منذ بداية هبوط الاحتلال على الأرض الفلسطينية".